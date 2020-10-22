Олейник объяснил, чем Зеленский оправдывает присутствие США на Украине

Военное присутствие США на Украине не только не держится в тайне Киевом, но и служит предметом гордости для прозападного украинского истеблишмента. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Ранее глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик заявил в эфире телеканала NewsOne, что единственной задачей президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства является вступление страны в ряды НАТО и Евросоюза. Оппозиционер назвал это «сдачей национальных интересов с потрохами» и добавил, что в связи с этим «ни о каком стратегическом пересмотре развития промышленности и экономики даже не приходится говорить».

«Никто Украину в Евросоюз не примет, — отрезал Олейник. — ЕС от нее уже просто устал! Нет, в Европе, конечно, не против использовать украинский рынок для продажи своих товаров и украинскую дешевую рабочую силу, уезжающую на заработки на Запад. Но взять Киев в равноправное партнерство — это уже слишком».

Со вступлением в НАТО тоже есть проблемы, считает экс-депутат Рады. Так, по правилам Североатлантического альянса, в ряды организации нельзя принять страну, имеющую территориальные споры с кем бы то ни было еще — а Украина уже шесть лет воюет в Донбассе и отрицает законность воссоединения Крыма с Россией.

«Но Зеленский придумал другую вещь: вместо того, чтобы идти в НАТО, он приглашает на территорию своей страны вооруженные силы отдельных членов Альянса: США и Великобританию, — заметил эксперт. — Используя Будапештский меморандум, он хочет, чтобы эти государства разместили на Украине две свои базы. Американцы уже это делают: в Очакове идет развертывание их военно-морского форпоста, который, как они декларируют, строится для Киева».

Собеседник ФАН назвал это заявление ложью: строительство идет за американские деньги силами батальона, специально присланного из Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон никогда не допускает до таких проектов местных подрядчиков, предпочитая держать все в секрете от них.

«Ведь инфраструктура подразумевает, в том числе, и определенные типы вооружений, — подчеркнул Олейник. — Но как Зеленский пытается формализовать американское присутствие в своем государстве? Да все через тот же Будапештский меморандум 1994 года! Если вы помните, его суть состояла в том, что США, Великобритания и Россия гарантируют территориальную целостность Украине, если та откажется от своего ядерного оружия и передаст его Москве. Сейчас украинский президент заявляет, что РФ нарушила его, разместив свои военные силы в Крыму».

А раз так, продолжил экс-депутат Рады мысль Зеленского, то и оставшиеся страны, подписавшие меморандум, имеют полное право присутствовать на территории украинского государства.