Пакистан не борется с терроризмом, несмотря на международное давление

Пакистан остается в «сером списке» FATF — международной организации по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force). Страну внесли в этот список два года назад. «Почему не в черном списке?», спросите вы — ведь Исламабад открыто обвиняют в финансировании террористических группировок. Ответ прост — в отличие от Исламской Республики Иран, Пакистан поддерживают Турция, Китай, Малайзия и ряд других государств.

Однако это совсем не значит, что страну в конечном итоге не заблокируют. Учитывая, что пакистанцы плевать хотели на выдвигаемые FATF условия, перспектива оказаться в черном списке с каждым днем становится все реальнее. О том, почему Пакистану не выбраться из списка стран, финансирующих терроризм — специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Неисправимые

С 21 по 23 октября проходит виртуальное пленарное заседание FATF, в ходе которого вновь обсуждается статус Пакистана. В предыдущие разы Исламабаду удавалось выкрутиться из неудобного положения. Но на сегодняшний день, как сообщают СМИ, Пакистан не выполнил 6 из 27 условий, выдвинутых FATF. Причем речь идет о ключевых условиях, без которых выход из бан-листа организации по борьбе с отмыванием денег просто немыслим. В частности, Пакистан до сих пор не предпринял никаких реальных действий против известнейших террористов Масуда Азхара и Хафиза Саида.

Кто это такие

Масуд Азхар — один из главных врагов Индии, лидер террористической организации «Джаиш-е-Мохаммад» (JeM) и личный друг Усамы бен Ладена. Начал свой путь в Афганистане в период войны. Затем приобрел международную известность благодаря пропагандистской деятельности (выпускал джихадистский журнал, распространял кассеты со своими проповедями). В своем расследовании BBC утверждает, что именно тур Масуда Азхара по Великобритании заложил основу радикализации местной мусульманской общины.

Хафиз Саид — этого человека обвиняют в организации теракта в Мумбаи в 2008 году. Тогда в результате серии взрывов погибли 166 мирных жителей и сотрудников полиции. Сотни человек получили ранения. В течение многих лет пакистанский суд отказывался браться за Саида, ссылаясь на отсутствие прямых доказательств его вины. Лишь в июле 2019 года он был арестован в рамках выполнения условий FATF. Однако многие были возмущены тюремным сроком, назначенным террористу — всего пять с половиной лет.

Кроме того, некоторые уверены, что в деле Саида специально оставили лазейки, за которые несложно будет зацепиться в будущем, чтобы облегчить и без того не слишком строгое наказание, а то и вовсе отпустить бандита. Ведь такое уже происходило. Хафиза Саида то привлекали к суду, то отпускали. По мнению специалистов, его судьба — это отражение внешней и внутренней политики Исламабада, который сегодня находится под международным давлением. Но никто не знает, что будет завтра.

И это еще не все

США, Великобритания, Франция и Германия крайне не удовлетворены тем, как власти Пакистана борются с запрещенными группировками внутри страны. Недавно появилась информация об исчезновении примерно 4000 террористов из так называемого «списка наблюдения за терроризмом» (всего в нем было 7600 имен).

Правительство Пакистана ответило ООН, что Исламабад, мол, не может действовать иначе из-за «отсутствия достаточной информации» о причастности этих лиц к террористической деятельности.

Итого

FATF намерена обсудить, насколько высок был уровень сотрудничества компетентных органов Пакистана в борьбе с терроризмом, как часто там принимали меры для выявления и ликвидации спонсоров терроризма, насколько эти меры оказались эффективны.

Эксперты сходятся во мнении, что нуждающийся в деньгах Исламабад по итогам проверки все-таки останется в «сером списке». А это значит, что он по-прежнему не сможет получить легкую финансовую помощь от Евросоюза, МВФ, Всемирного и Азиатского банков развития.