Гузеева раскритиковала «естественную» красоту современных женщин

Москва, 22 октября. Известная российская телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала женщин, которые делают себя неузнаваемыми в погоне за красивой внешностью.

В эфире программы «Давай поженимся» ведущая высказалась о «естественной» красоте многих женщин, тем самым предостерегая жениха из Санкт-Петербурга от неправильного выбора, пишет «Телепрограмма».

Так, в беседе с героем программы, который работает антикваром, Гузеева заметила, что его деятельность требует немалых усилий, поскольку вещь нужно восстановить как можно аккуратнее и незаметнее.

По словам главной свахи страны, сейчас многие современные женщины в погоне за модными тенденциями и «вечной молодостью» проделывают с собой такие манипуляции, после которых их не узнать.

«У нее даже нет надбровных дуг, а она себе их рисует. И вот вы думаете, что женитесь на бровастой, ногтястой, губастой… А у нее там даже близко ничего не было. Зубы сделала, все остальное себе накачала. Ужас», — высказалась телезвезда.

Ранее Гузеева раскритиковала одну из героинь программы за то, что она пыталась отстоять равные права с мужчиной.