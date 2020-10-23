Психотерапевт назвал необычный способ поднятия иммунитета во время пандемии

Каждый человек сталкивается со страхами и тревогами, которые негативно влияют на его психическое здоровье. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% в 2010 году до 8% в 2019. Некоторые психотерапевты уверены, что из-за этого иммунитет человека слабеет и становится беззащитным перед всякого рода заболеваниями.

Не так давно новым фактором стресса для людей стала объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемия коронавируса. Можно ли укрепить иммунитет при помощи музыки? Как музыкальные инструменты влияют на внутренние органы человека? Почему важно сохранять спокойствие во время пандемии? Эти вопросы корреспондент ФАН обсудил с врачом-психотерапевтом, музыкотерапевтом и президентом Резиденции красоты и здоровья Versailles Рушелем Блаво.

На Земле нет человека, который бы не знал о коронавирусе

— Рушель, сейчас началась осень, и в это время у людей снижается эмоциональный фон. Многие граждане даже впадают в депрессию. Кроме того, в этот период начинается рост инфекционных заболеваний, и снижаются защитные свойства иммунитета. Усугубляет ли ситуацию пандемия?

— По всему миру весна и осень всегда вызывают некоторое снижение иммунного статуса, и люди подвержены различным простудам. В большинстве своем иммунитет ослаблен, а, значит, его цепляют различные ОРЗ и ОРВИ. Сейчас к этому еще добавился коронавирус. Хотя он с нами давно, но в настоящее время активность и агрессивное поведение достаточно серьезно осложняет нашу жизнь. В основном идет поражение сосудистой системы, или так называемая тромбоэмболия. Именно она вызывает такие серьезные осложнения и является причиной высокой смертности. Хотя если взять статистику по гриппу, то в мире свыше 500 тысяч человек уходят из жизни из-за последствий этой болезни.

К этому еще добавилось негативное информационное поле, когда много СМИ говорят об устрашающих фактах о вирусе. С одной стороны, это необходимость, и люди должны быть осведомленными, но, с другой стороны, когда мы видим, что все в масках, весь мир напуган, останавливается работа предприятий, то человек начинает испытывать стресс. Сегодня нет на Земле человека, который бы не знал, что такое коронавирус. Хотя раньше люди болели и умирали от гриппа, сейчас я везде слышу только о коронавирусе. Что бы мы ни включили, то видим только ужасающие цифры по смертности от этой болезни.

— Вы являетесь автором метода лечения различных заболеваний человека при помощи музыки. Как это работает?

— В свое время мы изучали влияние музыки на кафедре гематологии, то там увидели интересную картину: моя музыка способствовала повышению общего иммунитета. У людей менялись показатели по количеству лейкоцитов и тромбоцитов в лучшую сторону. Задали вопрос: «А почему так происходит?». Вроде бы, это вибрация и волна, а никакой химии тут нет. Это даже не продукт питания, который мгновенно попадает в кровь. Оказалось, что у человека, который живет в стрессовом состоянии, меняются показатели крови из-за смены фона. Мы проверяли анализы человека до и после прослушивания: брали каплю крови с пальца и видели, что за 10 минут происходили изменения. Они, кстати, были стабильными, когда человек слушал музыку долгое время.

Как к музыкотерапии отнеслись в Минздраве РФ

— Как вам пришла идея создания лечебной музыки?

— Во время учебы в институте (Самарского государственного медицинского университета. — Прим. ФАН) у нас были кружки по психотерапевтическому направлению. Я читал очень много историй о том, что больше 100 лет назад было доказано, что музыкотерапия влияет на сердечно-сосудистую систему. Тогда я поднял историю мировой музыкотерапии и начал исследовать звуковую волну, то есть как она влияет на человека. Хотя мы знали, что китайцы давно определили, что, например, струнные инструменты позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему. Это подтверждалось исследованиями в разных странах. Клавишные инструменты улучшают работе желудка. Саксофон влияет на мочеполовую систему.

Поскольку я имею музыкальное образование, то создал композицию. Позже я стал раздавать ее людям. Сначала это были коллеги из мединститута, а потом уже стал раздавать своим пациентам, поскольку во время учебы я начал вести приемы. Я просил людей написать о своем самочувствии. Многие из них стали рассказывать, что у кого-то головные боли прошли, артериальное давление восстановилось, а у некоторых происходило заживление язв.

Тогда я говорил как об исцеляющей музыке, а слово терапия еще не звучало. А уже на кафедре в институте главный гематолог делал исследования. Он скрыто проводил тесты на здоровых студентах по влиянию музыки на них. Затем он сказал мне, что нужно заниматься лечением больных людей, но для этого необходимо создавать специальные кабинеты. Я создал его на кафедре гематологии, потом мы пошли в школы олимпийского резерва, где прошли последующие исследования музыкотерапии.

Накопился огромный опыт по музыкотерапии, и только после этого я понял, что нужно ехать в Министерство здравоохранения России.

Будучи врачом и имея свою клинику с обученным персоналом, я поехал в Минздрав, где добился встречи с министром. Тогда им был Шевченко Юрий Леонидович. Министр поручил своим службам дать музыку на апробацию. Меня тогда вызвали в институт психиатрии В. П. Сербского. Еще несколько лет там шли исследования по влиянию музыки на организм, а позже я стал получать заключения от ведущих психиатров. В дальнейшем музыку изучали в рамках физиотерапии. Стало ясно, что она влияет не только на психосоматические болезни, но и на органические изменения в теле человека. Даже в этих случаях музыкотерапия стала очень хорошей помощью.

В 2001 году после всех заседаний ведущих психотерапевтов страны было принято решение выпустить методическое пособие «Музыка Рушеля Блаво и ее применение в лечебно-профилактических целях». С 2001 года музыкотерапия стала официально признанным направлением в классической медицине в нашей стране.

— А какие болезни лечит музыкотерапия?

— Есть очень большой спектр по заболеваний, которые она излечивает. Речь идет о болезнях психосоматического характера. Допустим, когда человек понервничал, то у него начался жидкий стул или присутствуют боли в желудке. Так или иначе мы зависим не только от еды, но еще и от эмоционального фона. Стресс, потрясения, глубокие депрессии очень сильно меняют органику различных систем.

Кроме того, эта форма терапии благотворно влияет на позвоночник и суставы. Музыка — это определенная волна, а когда она попадает на определенные зоны тела человека, то способствует нормализации водно-солевого баланса. За счет музыкотерапии заживляемость после ЛОР-операций у людей шла гораздо быстрее.

Ведь чем важна музыка? Она помогает повышать общий иммунитет. Как только это происходит, человек меньше болеет и не так склонен к заражению ОРВИ и ОРЗ.

Даже коронавирус, попадая в организм, не у всех развивается в тяжелой форме. Мы знаем, что 80% людей его переносят достаточно легко. Это говорит о том, что не всегда организм человека дает вирусу проникнуть в самые важные органы и системы человека.

Всегда нужно говорить о самом важном — это собственный иммунитет. Наконец-то мы поняли, что он играет большую и значимую роль в жизни каждого из нас. Чем крепче иммунитет, тем меньше заболевает человек и больше его организм способен оказывать сопротивление, по сути, любой вирусной инфекции, даже такой смертоносной, как коронавирус.

Музыка от последствий коронавирусной инфекции

— Есть ли вас какие-то еще интересные проекты по музыкотерапии?

— Да, я хочу, чтобы у всех людей была возможность иметь противовирусную музыкотерапевтическую программу. Я сейчас уехал в Испанию, и у нас тут не зафиксировано ни одного человека с коронавирусной инфекцией при населении 500 тысяч человек. Но я понимаю, что спустя некоторое время мы поимеем еще одну проблему. У людей будут достаточно серьезные психические проблемы, и в принципе массовый психоз бесследно не пройдет. Поэтому, помимо музыки для повышения иммунитета, я уже дальше работаю над психотерапевтической музыкой от последствий коронавирусной инфекции. К концу декабря мы добьемся того, что будет создан сайт, куда смогут заходить люди и скачивать ее. Правда, она уже есть в моих социальных сетях, и люди слушают.

Людям нужно сохранять спокойствие и не паниковать, поскольку этот вирус никуда не уйдет. Это та действительность, с которой нам придется жить не один год.

В принципе мы жили с этим лет 20, но не было агрессии со стороны вируса. Поэтому я хочу пожелать всем читателям быть более спокойными и позитивными, поскольку страх тоже плохо влияет на внутренние органы человека и подавляет иммунитет.