Военный эксперт назвал ударом по авторитету НАТО покупку С-400 Турцией

Турция выбрала российские зенитные ракетные системы С-400 (ЗРС) для обеспечения безопасности своего воздушного пространства исключительно из прагматических соображений. С-400 по всем сравнимым характеристикам опережает американский комплекс Patriot. Это решение не приведет к исключению Анкары из НАТО, но является большим ударом по авторитету Альянса и США. Об этом ФАН заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ЗРС С-400 не будут входить в «инфраструктуру командного управления НАТО». По его словам, турецкое оборонное ведомство будет их использовать независимо от Альянса. В то же время покупка российского оружия не означает, что Турция отдаляется от НАТО, говорит министр обороны.

Акар заверил, что Анкара не против приобрести у США зенитные ракетные комплексы Patriot на «благоприятных» условиях. Он подчеркнул, что сегодняшний день только Россия «надлежащим образом ответила на потребности Турции».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отмечает, что у Турции отношения с НАТО на данном этапе «достаточно прохладные». Собеседник Федерального агентства новостей считает, что это связано с рядом причин.

«Это происходит из-за того, что Анкара, несмотря на давление и запугивание со стороны США, выбрала именно российские системы С-400 для обеспечения безопасности своего воздушного пространства. В основе такого решения Турции исключительно прагматические соображения. По всем сравнимым характеристикам С-400 опережает американский комплекс Patriot. Речь идет о дальности поражения, точности, помехозащищенности и по другим параметрам. Генеральный штаб Вооруженных сил Турции сделал очень внимательный анализ всех предложений, которые есть на рынке оружия. Анкара выбрала лучшее, что есть на мировом рынке оружия», — сказал Коротченко.

При этом резкая критика Турции в НАТО и Вашингтоне из-за покупки С-400 не приведет к исключению Анкары из Альянса, убежден военный эксперт.

«Турция достаточно прагматична, другое дело, что ее отношения с НАТО совершенно не радужные. Есть антагонистические противоречия между Анкарой и Афинами как двумя членами НАТО. Поэтому охлаждение будет, но оно не приведет к исключению Турции из НАТО», — предположил собеседник ФАН.

Как объяснил Коротченко, система С-400 предназначена для борьбы с воздушно-командными пунктами, ударной авиацией и бомбардировщиками. Но для боевой устойчивости системы требуются комплексы малой дальности Тор-М2, которые прикрывают С-400 от беспилотников. Вслед за С-400 Анкара приобретет эти комплексы, прогнозирует военный эксперт.

«В НАТО понимают, что этот процесс не остановить. Поэтому от Вашингтона идут крики и давление на Анкару. Но [Реджеп Тайип] Эрдоган очень опытный игрок, и он эту ситуацию будет разруливать в свою пользу. Он продолжит закупки российских систем ПВО и одновременно не будет рвать отношения с НАТО. Для Турции это не критично, но для авторитета Альянса и США это большой удар. Вторая по мощи страна — член НАТО делает ставку на российское оружие», — добавил журналист.

Накануне Конгресс США внес предложение об исключении Турции из Североатлантического альянса. По информации Армянского национального комитета Америки, резолюцию представила член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.