В России выявили 15 971 случай коронавируса за сутки

Москва, 22 октября. В России выявили 15 971 новый случай коронавируса за минувшие сутки, общее число случаев достигло 1 463 306. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи были выявлены в 85 регионах РФ. В оперштабе отметили, что 25,8% новых носителей вируса не имели клинических признаков заболевания.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировали в Москве (4413), Санкт-Петербурге (697) и Подмосковье (462). Также в первую десятку попали Нижегородская (354), Ростовская (297), Свердловская (259) и Архангельская (256) области, Красноярский край (248), Воронежская область (246) и Бурятия (231).

Кроме того, в оперативном штабе сообщили, что за сутки в РФ полностью выздоровели 11 428 человек. Общее число вылечившихся пациентов достигло 1 107 988.

Также за сутки было зафиксировано 290 летальных исходов. За весь период наблюдений в России зарегистрировано 25 242 смертельных случая.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что не нашли образцы коронавирусной инфекции нового типа в продуктах питания.