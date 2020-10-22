Началось новое заседание Мосгорсуда по апелляции Ефремова

Москва, 22 октября. Мосгорсуд начал новое заседание, на котором рассматривается апелляция актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП.

Первое заседание Мосгорсуда по апелляции состоялось 20 октября, но его решили перенести, чтобы актер выплатил компенсацию трем потерпевшим. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал, что его клиенты уже получили по миллиону рублей от актера, однако они по-прежнему выступают против смягчения наказания.

Как сообщает телеканал «360», на сегодняшнем заседании родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, ознакомятся с результатами экспертиз. Специалисты должны рассказать, мог ли курьер получить серьезные травмы от ремня безопасности.

Напомним, вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого сидел Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице.

8 сентября московский Пресненский суд признал Ефремова виновным в смертельной аварии и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер и его адвокаты пытаются обжаловать данное решение.