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Вирусолог назвал причины смертей при испытании вакцин

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Вирусолог назвал частые причины смертей участников испытаний вакцин

Участники испытаний новых вакцин умирают от причин, которые никак нельзя связать с использованием самого препарата. Добровольцы вполне могут скончаться от передозировки наркотиков или из-за самоубийства, и доля таких людей примерно 5%. Об этом ФАН рассказал вирусолог Вадим Покровский.

Ранее сообщалось, что умер 28-летний участник испытаний вакцины от COVID-19 британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. При этом он сам был врачом и не имел каких-либо хронических заболеваний. В Оксфордском университете заверили, что испытания препарата от коронавируса в Бразилии продолжатся, несмотря на это происшествие. 

«В Бразилии не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний», — сказано в сообщении университета. 

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский утверждает, что при испытаниях какого-либо препарата смерть добровольца — довольно обычное явление. 

«Представьте себе, что в таких испытаниях участвуют десятки тысяч людей. Даже по своему опыту скажу, что участвующие в больших испытаниях новых лекарств и препаратов умирают от причин, которые никак нельзя связать с вакциной. Это допустимо, и доля таких людей примерно 5%», — сказал Покровский в интервью Федеральному агентству новостей.

Вирусолог назвал частые причины смертей участников испытаний вакцин

Когда добровольцу вводят вакцину, то смотрят, не появились ли у него какие-либо побочные эффекты в виде повышения температуры или покраснения кожи, поясняет собеседник ФАН. Затем необходимо проверить, заразится он коронавирусом или нет. 

«Это нужно наблюдать в течение полугода. За это время с добровольцем может случиться все что угодно. Например, он умер от передозировки наркотиков, или это может быть самоубийство. Может такое случиться с врачом? Конечно. Или у него мог произойти инфаркт миокарда, который напрямую никак нельзя связать с использованием вакцины. Есть тысяча причин, от которых люди умирают. Поэтому исследования продолжаются», — отметил он.

При этом вирусолог допускает, что вакцина может вызвать сопутствующие заболевания у человека в будущем, когда уже прошло несколько лет после ее применения. Наблюдение за влиянием препарата на здоровье человека является четвертой фазой исследований, говорит он. 

«Так, ребенка зарегистрировали еще во время беременности, а на самом деле нужно еще наблюдать. Да, может быть, у него будут какие-то отклонения через несколько лет. То же самое происходит с вакцинами. Еще много лет будут наблюдать за ними», — добавил Покровский. 

В сентябре главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова запустить производство вакцины против коронавируса «Спутник V» в странах Латинской Америки. 

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Препарат был разработан специалистами центра имени Гамалеи. В начале сентября вакцина поступила в российские медицинские центры, где в настоящее время проходит пострегистрационный этап исследований.

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