Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Роспотребнадзор не нашел коронавирус на продуктах питания

64

Роспотребнадзор не нашел коронавирус на продуктах питания

Москва, 22 октября. Специалисты Роспотребнадзора не нашли образцы коронавирусной инфекции нового типа в продуктах питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в сообщении.

Образцы коронавируса были обнаружены только в 170 смывах из исследованных 135 тысяч поверхностей в медицинских организациях, на торговых точках и в транспорте. Отмечается, что положительные находки составили всего 0,13% от общего числа проб.

О новом типе вируса стало известно в конце прошлого года, когда в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной болезни. Позднее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса — SARS-CoV-2, напомнила «Вечерняя Москва». 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в стране не собираются вводить тотальные ограничения в связи с ростом числа выявленных случаев коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 447 335 случаев COVID-19. Более миллиона человек выписаны из больниц, почти 25 тысяч человек скончались.

Роспотребнадзор не нашел коронавирус на продуктах питания

Новости партнеров