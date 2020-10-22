Роспотребнадзор не нашел коронавирус на продуктах питания

Москва, 22 октября. Специалисты Роспотребнадзора не нашли образцы коронавирусной инфекции нового типа в продуктах питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в сообщении.

Образцы коронавируса были обнаружены только в 170 смывах из исследованных 135 тысяч поверхностей в медицинских организациях, на торговых точках и в транспорте. Отмечается, что положительные находки составили всего 0,13% от общего числа проб.

О новом типе вируса стало известно в конце прошлого года, когда в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной болезни. Позднее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса — SARS-CoV-2, напомнила «Вечерняя Москва».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в стране не собираются вводить тотальные ограничения в связи с ростом числа выявленных случаев коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 447 335 случаев COVID-19. Более миллиона человек выписаны из больниц, почти 25 тысяч человек скончались.