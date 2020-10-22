Париж, 22 октября. Подозреваемый в убийстве учителя во Франции подкупил его студентов, чтобы получить информацию о преподавателе. Об этом сообщил глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар, пишет газета Le Figaro.

«Если бы автор содеянного не узнал фамилию учителя, название и адрес школы, у него не было бы средств установить его личность. А это стало возможным только благодаря ученикам этой школы», — сказал прокурор.

По данным Le Figaro, подозреваемый предлагал учащимся от 300 до 350 евро за информацию о преподавателе, при этом он сказал, что хочет «ударить и унизить» учителя и заставить его извиниться за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока. Подростки в возрасте от 14 до 15 лет попали в число семи задержанных по делу об убийстве учителя. В отношении школьников могут начать предварительное расследование по подозрению в пособничестве.

Напомним, вечером 16 октября в пригороде Парижа преступник напал на учителя истории и обезглавил его. Нападавший был ликвидирован прибывшими на место инцидента правоохранителями. Ранее сообщалось, что в убийстве подозревается 18-летний Абдулах А.