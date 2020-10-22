В России ужесточили наказание за контрабанду древесины

Москва, 22 октября. Российское правительство ужесточило наказание за нелегальный вывоз древесины за рубеж, сообщила «Парламентская газета».

К стратегически важным товарам и ресурсам, контрабанда которых в крупном размере влечет уголовную ответственность, отнесены «шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей». Под видом «шпал» контрабандисты вывозили из России брус и другие ценные материалы, избегая ответственности за нарушение законодательства.

Правительство России дополнило список ресурсов, за перевозку которых будет наступать уголовная ответственность. В частности, злоумышленникам грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

Решение об усилении ответственности было принято после совещания в Кремле по развитию и декриминализации лесного комплекса страны, которое состоялось в конце сентября.

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании, призвал пересмотреть подходы к работе таможни и настроить ее так, чтобы под видом «пиломатериалов не экспортировался в конце концов кругляк».