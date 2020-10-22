Пынзарь в узком бикини показала «смертельный номер» на доске для серфинга

Москва, 22 октября. Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь показала «смертельный номер» на серфинге. Видео было опубликовано на ее странице в Instagram.

В ролике телезвезда решила показать поклонникам, что занялась экстремальным спортом. Пынзарь пытается удержаться на доске для серфинга под комментарии супруга, беспокоящегося о том, чтобы девушка не свалилась в воду.

«Так-так, смертельный номер!!» — посмеялся муж над Пынзарь и посоветовал не отплывать далеко от берега.

Телезвезда постаралась удержаться на доске, встав на четвереньки и показав поклонникам сочную фигуру.

«Отгадайте — упала или нет?!» — спросила у подписчиков Пынзарь.

Фанаты одобрили бикини телезвезды и ее новое увлечение.

«Красавица, и это мама двух сыновей?!» — удивилась подписчица.

«Даша, какая ты умница», — похвалила Пынзарь фанатка.

«Это стиль собачки?!» — шутливо спросил поклонник.

«Хороша до невозможности», — восхитился фанат.

Ранее Дарью Пынзарь сравнили с Анастасией Волочковой из-за пышной фигуры. Звезда опубликовала видео с фотосессии, куда попал неудачный момент, где девушка спотыкается и почти падает. Подписчики заметили чрезмерно пышную фигуру звезды и раскритиковали ее. Пынзарь сравнили с бывшей балериной Волочковой, которую тоже стыдили за пышные формы.