Более 30 детей эвакуировали из-за пожара в гимназии в Ярославской области

Ярославль, 22 октября. Более 30 человек эвакуировали из частной гимназии в Ярославской области в связи с пожаром в кадетском корпусе. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Возгорание произошло в частном образовательном учреждении «Православная классическая гимназия — пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка». Данная гимназия находится в населенном пункте Новоалексеевка городского округа Переславль-Залесский. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 01.17 в ночь на 22 октября.

Всего из здания эвакуировали 34 человека, из них 33 — дети. На данный момент пожар локализован на площади 272 квадратных метра. В тушении огня задействованы 29 человек и 12 единиц техники.