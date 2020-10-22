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В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства

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В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства

Москва, 22 октября. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал журналистам задержание бывшего замглавы ведомства Сергея Милейко, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что экс-замдиректора Росгвардии задержан по подозрению в мошенничестве.

«Заявляем, что с лета 2019 года С. И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе», — отреагировал на подобные публикации Грибакин.

Кроме того, представитель ведомства рассказал, что решение об увольнении Милейко было принято после проверки, которую проводило ГУСБ Росгвардии.

Источник: РИА Новости
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