В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства

Москва, 22 октября. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал журналистам задержание бывшего замглавы ведомства Сергея Милейко, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что экс-замдиректора Росгвардии задержан по подозрению в мошенничестве.

«Заявляем, что с лета 2019 года С. И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе», — отреагировал на подобные публикации Грибакин.

Кроме того, представитель ведомства рассказал, что решение об увольнении Милейко было принято после проверки, которую проводило ГУСБ Росгвардии.