Россиянам объяснили, как не попасть под сокращение на удаленке

Москва, 22 октября. Чтобы не попасть под сокращение во время удаленной работы, необходимо демонстрировать начальству эффективность своего труда. Таким советом поделилась гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в интервью радио Sputnik.

Эксперт рекомендовала на удаленке особенно ответственно относиться к видеоконференциям и планеркам в Zoom, поскольку именно во время таких мероприятий руководство может изучить сильные и слабые стороны сотрудников.

«Надо не расслабляться, надо участвовать во всех удаленных совещаниях и хорошо на них выглядеть», — посоветовала Долякова.

Также рекрутер отметила, что на удаленке лучше самостоятельно вовлекаться в работу и инициировать отчетность, а не ждать, пока руководство привлечет к выполнению какого-то задания. По мнению эксперта, в этом смысле дистанционная работа даже сложнее, поскольку требует большей инициативы от сотрудника, чем работа в офисе.

«Если сотрудник не будет инициативным, то его потеряют из поля зрения и могут сказать, что он неэффективен, а это повысит вероятность попасть под сокращение», — заключила гендиректор.

Ранее эксперты назвали пять самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке. На первое место попала профессия разработчика-аналитика 1С.