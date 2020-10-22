Россиянка раскрыла способ накопить на отдых в сжатые сроки

Москва, 22 октября. Россиянка Мария Нефедова дала советы, как быстро накопить на отдых. Пост она опубликовала в своем блоге.

Первым делом женщина проанализировала свои расходы в приложении банка, где для этого есть специальный раздел. Выяснилось, что за месяц она потратила около 30 тысяч на рестораны.

«А это необязательная трата. Потому кафешки и кофе по воскресеньям я убрала в первую очередь», — отметила она.

Также девушка посоветовала лишний раз не покупать вещи, которые не улучшают здоровье. К примеру, одежду, косметику и обувь. При необходимости это можно занять у подруг.

«Ну максимум могу купить то, что нужно для гигиены, если все кончилось», — отметила блогер.

Дополнительно девушка заменила некоторые продукты. К примеру, вместо филе куры стала брать целую курицу, а вместо салата айсберг — белокочанную капусту. Женщина советует не брать пустую еду, только ту, которая насытит и даст энергию.

«Шоколадки точно можно не брать. Убрать алкоголь. Мы очень много тратим на продукты, которые не нужны», — добавила она.

Таким образом женщина накопила на отпуск за два месяца. Она отметила, что такие ограничения переносить сложно, но срок слишком короткий и его можно потерпеть.

Ранее российская туристка, которая провела отпуск с семьей в одном из отелей Египта, пожаловалась на отдых по системе «все включено». Еда в отеле стала для женщины настоящим разочарованием, поскольку, по словам автора блога, не дотягивала даже до уровня трехзвездочного отеля.