В РФ запатентовали новую маскировку от иностранных спутников-разведчиков

Москва, 22 октября. В России запатентовали способ маскировки наземных мобильных объектов от взора радиолокационных спутников потенциальных противников. Автором создания маскировки считается Военная академия связи имени Буденного Минобороны России, говорится в базе данных Роспатента.

«Изобретение относится к области маскировки наземных мобильных объектов от космических систем радиолокационного наблюдения», — говорится в сообщении.

Система будет работать следующим образом: на пути следования мобильных объектов, за которыми может вестись наблюдение зарубежными спутниками-разведчиками, будут распылять облака специального аэрозоля, который препятствует зондирующему сигналу.

Какие именно объекты можно скрыть от спутников, не указывается в документе. При этом известно, что у России есть подвижные грунтовые комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами.