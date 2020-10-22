Захвативший заложников в Грузии злоумышленник скрылся

Тбилиси, 22 октября. Захвативший филиал Банка в городе Зугдиди (Грузия) мужчина освободил заложников и скрылся. Об этом сообщает «Пятый канал».

Вооруженный преступник освободил последних заложников в ночь на 22 октября, после того как власти выполнили требование злоумышленника и передали ему 500 тысяч долларов. Мужчина покинул здание банка, прикрывшись людьми, как живым щитом.

В отделении банка в настоящее время работают следователи

Накануне вооруженный злоумышленник, у которого были при себе автомат и граната, захватил порядка 30 посетителей и работников банка в небольшом городе Зугдиди. Преступник требовал 500 тысяч долларов, машину и вертолет, а также предостерегал власти от попыток силового освобождения заложников.