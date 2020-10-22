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Британская звезда пожаловалась на свою 12-килограммовую грудь

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Британская звезда пожаловалась на большой размер груди

Лондон, 22 октября. Звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex Джемма Коллинз пожаловалась на большой размер своей груди, пишет издание The Mirror.

Девушка рассказала, что сейчас ее грудь весит около 12 килограмм. Из-за этого у нее возникли серьезные проблемы со спиной: трижды в день ей приходится делать массаж спины. Телезвезда решила обратиться к пластическому хирургу. Она намерена уменьшить грудь в размерах и подтянуть ее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«В течение 39 лет моя грудь была большой частью меня. Но дальше будет по-другому», — заявила Коллинз.

Телезвезда рассказала, что в январе следующего года ей исполнится 40 лет, и она не хочет выглядеть на этот возраст. В качестве своих идеалов она назвала груди певиц Дженнифер Лопес и Мадонны.

«Когда ты смотришь на них, их грудь подтянута», — заявила теледива.

Коллинз планирует сделать операцию на груди до своего 40-летия.

Ранее психолог-консультант рассказала, как визуально увеличить грудь. Многие медицинские специалисты уверены, что увеличить грудь сразу на несколько размеров за счет применения различных кремов и суспензий нельзя. Эксперт посоветовала носить бюстгальтер с чашкой пуш-ап, а также тщательно выбирать цвет одежды. По ее словам, светлые цвета делают грудь визуально больше, а темные, наоборот, уменьшают.

Источник: The Mirror
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