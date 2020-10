Британская звезда пожаловалась на свою 12-килограммовую грудь

Лондон, 22 октября. Звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex Джемма Коллинз пожаловалась на большой размер своей груди, пишет издание The Mirror.

Девушка рассказала, что сейчас ее грудь весит около 12 килограмм. Из-за этого у нее возникли серьезные проблемы со спиной: трижды в день ей приходится делать массаж спины. Телезвезда решила обратиться к пластическому хирургу. Она намерена уменьшить грудь в размерах и подтянуть ее.

«В течение 39 лет моя грудь была большой частью меня. Но дальше будет по-другому», — заявила Коллинз.

Телезвезда рассказала, что в январе следующего года ей исполнится 40 лет, и она не хочет выглядеть на этот возраст. В качестве своих идеалов она назвала груди певиц Дженнифер Лопес и Мадонны.

«Когда ты смотришь на них, их грудь подтянута», — заявила теледива.

Коллинз планирует сделать операцию на груди до своего 40-летия.

