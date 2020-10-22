РФ заключит контракт со страной Ближнего Востока на броневики «ВПК-Урал»

Москва, 22 октября. «Военно-промышленная компания» подпишет с одной из стран Ближнего Востока экспортный контракт на бронеавтомобили «ВПК-Урал», сообщил генеральный директор корпорации Александр Красовицкий в беседе с ТАСС.

По его словам, сейчас обсуждаются параметры контракта. Красовицкий выразил надежду на скорейшее заключение соглашение и на начало поставок машин до конца года.

Он уточнил, что «ВПК-Урал» успешно прошел все испытания на территории потенциального заказчика с Ближнего Востока.

Ранее интерес к новому бронеавтомобилю проявило Министерство обороны России. Тестирование машины прошло на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Отмечается, что «ВПК-Урал» прошел без отказов и выполнил все задачи.