Киев, 22 октября. Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик жестко раскритиковал деятельность президента Украины Владимира Зеленского, обвинив главу государства в сдаче национальных интересов. Мнением политик поделился в эфире NEWSONE.

Лесик отметил, что глава государства продолжает курс на вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Других планов действий у украинского лидера, по мнению политика, нет.

«Прекрасно понимаю, все, что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — заявил Лесик.

Оппозиционер также раскритиковал политику президента в Донбассе. Действия киевских властей он назвал «хождением по кругу».

Во время обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что Киев готовит пакет документов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. По словам украинского лидера, после достижения мира в регионе необходимо начать его безопасную реинтеграцию на основе международного опыта.

Гражданская война началась на Украине в 2014 году, после того как в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса, отказались подчиняться новым властям и образовали в регионе две республики — ЛНР и ДНР. Несмотря на многократные попытки урегулировать внутриукраинский конфликт и на соглашения о прекращении огня, обстрелы со стороны Киева в Донбассе все еще продолжаются.