Бывший украинский футболист хотел вывезти из РФ военное оборудование

Москва, 22 октября. Бывший украинский футболист Василий Василенко, обвиненный в РФ в шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные еще при Советском Союзе. Об этом рассказал РИА Новости информированный источник.

По его словам, изначально Василенко был задержан правоохранителями в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования.

«Василенко приехал в Россию от украинской юридической компании, которая имеет отношение к Министерству обороны Украины, имеет с министерством тендерные отношения», — сказал источник.

Он пояснил, что экс-спортсмен должен был за вознаграждение купить списанное в России «определенное крупногабаритное военное оборудование», о продаже которого стало известно в Интернете. Отмечается, что оружие было разработано в Советском Союзе еще в 60-х годах, многие страны до сих пор покупают его у России, однако оно огневой мощи не имеет.

Василий Василенко был задержан осенью прошлого года. Тогда его обвинили в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позднее украинец стал фигурантом дела о шпионаже.