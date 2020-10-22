Харламов заинтриговал подписчиков незнакомкой в своей квартире

Москва, 22 октября. Шоумен Гарик Харламов случайно показал хозяйничающую в его квартире молодую девушку. Незнакомка появилась на видео, которое юморист опубликовал в соцсети Instagram.

Харламов прожил в браке с актрисой Кристиной Асмус почти семь лет. Многие поклонники считали артистов крепкой парой, но вскоре после карантина они объявили о расставании. После разрыва Асмус с головой ушла в работу, а ее бывший возлюбленный был замечен на вечеринках и в барах.

Теперь поклонники уверены, что у шоумена новая девушка. Харламов решил снять на видео, как общается с пытавшимися узнать его кодовое слово мошенниками. Пока артист беседовал с аферистами, на заднем плане ненадолго появилась девушка.

Незнакомка была в бежевом спортивном костюме, без макияжа. Ее длинные волосы были собраны в хвост. Девушка прошла на кухню и вскоре вышла обратно. Когда Харламов «тролил» мошенников, также был слышен женский смех.

Поклонники оценили юмор шоумена, но больше их заинтриговала попавшая на запись девушкой. За 12 часов видео набрало почти 1,7 млн просмотров.

«А кто это у вас, Гарик? И ходит сзади», «У вас там девушка», «В гриме не узнать, что за барышня?! Это из «Гусара»?», — интересовались пост подписчики.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус в июне объявили о разводе после восьми лет брака. По словам актрисы, со своим супругом она расстается «без грязи, с большим уважением друг к другу». Также Асмус выразила надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения, чтобы дальше вместе растить дочку.