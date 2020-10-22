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Харламов заинтриговал подписчиков незнакомкой в своей квартире

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Харламов заинтриговал подписчиков незнакомкой в своей квартире

Москва, 22 октября. Шоумен Гарик Харламов случайно показал хозяйничающую в его квартире молодую девушку. Незнакомка появилась на видео, которое юморист опубликовал в соцсети Instagram.

Харламов прожил в браке с актрисой Кристиной Асмус почти семь лет. Многие поклонники считали артистов крепкой парой, но вскоре после карантина они объявили о расставании. После разрыва Асмус с головой ушла в работу, а ее бывший возлюбленный был замечен на вечеринках и в барах.

Теперь поклонники уверены, что у шоумена новая девушка. Харламов решил снять на видео, как общается с пытавшимися узнать его кодовое слово мошенниками. Пока артист беседовал с аферистами, на заднем плане ненадолго появилась девушка.

Незнакомка была в бежевом спортивном костюме, без макияжа. Ее длинные волосы были собраны в хвост. Девушка прошла на кухню и вскоре вышла обратно. Когда Харламов «тролил» мошенников, также был слышен женский смех.

Харламов заинтриговал подписчиков незнакомкой в своей квартире

Поклонники оценили юмор шоумена, но больше их заинтриговала попавшая на запись девушкой. За 12 часов видео набрало почти 1,7 млн просмотров.

«А кто это у вас, Гарик? И ходит сзади», «У вас там девушка», «В гриме не узнать, что за барышня?! Это из «Гусара»?», — интересовались пост подписчики.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус в июне объявили о разводе после восьми лет брака. По словам актрисы, со своим супругом она расстается «без грязи, с большим уважением друг к другу». Также Асмус выразила надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения, чтобы дальше вместе растить дочку.

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