Названы способы заставить телефонных мошенников бросить трубку

Москва, 22 октября. Генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян в беседе с агентством «Прайм» рассказал о способах, которые заставят телефонного мошенника бросить трубку.

Все чаще жертвами мошенников, которые выманивают у людей информацию во время телефонного разговора, становятся молодые и образованные люди, сообщил Торосян. Однако даже при принятии звонка, есть возможность сделать так, чтобы злоумышленник сам отказался разговаривать с вами. Например, можно прервать разговор и перезвонить в свой банк.

«Если хорошее воспитание не позволяет это сделать, можно перевести разговор в шутку. Тогда мошенники поймут, что их план раскрыт и прекратят разговор», — сказал Торосян.

По словам эксперт, есть еще один способ избавиться от мошенников. Он заключается в том, чтобы человек, которому звонят, взял контроль в диалоге.

Ранее россиянам рассказали о самых популярных мошеннических схемах, которые злоумышленники используют для клиентов банков. В первую очередь это обзвоны, которые сохраняют свою популярность у мошенников. Отмечается, что злоумышленники зачастую представляются сотрудниками банка или государственных структур, чтобы выманить у человека деньги.