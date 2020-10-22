Харламова жестко обматерил телефонный мошенник

Москва, 21 октября. Юмориста Гарика Харламова пытались развести телефонные мошенники. Видеозапись со звонком он выложил в свой Instagram.

В ролике Харламов разговаривает с мошенником по громкой связи. Сначала он притворился, что не понимает смысла слов «клавиатура» и «раскладка», когда мошенник попросил его набрать какой-то текст на смартфоне.

«Но подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что у ноутбука», — как бы всерьез говорит юморист.

Когда Харламов якобы находит клавиатуру, мошенник просит его ввести в телефоне слово «поддержка». Юморист долго спрашивает, как пишется слово, с трудом сдерживая смех. Потом заявляет, что написал только «по», и громко смеется. Юмориста поддерживают смехом его друзья.

Видимо, злоумышленник понял, что его раскрыли, и предложил ввести другое слово. После этого он диктует матерное ругательство.

«Вам не кажется, что это вы — ****?» — спросил Харламов.

Разъяренный мошенник бросил трубку.

Ранее эксперт дала советы, как избавиться от звонков телефонных мошенников. Она отметила, что операционная система многих смартфонов позволяет заблокировать звонки с незнакомых номеров. Кроме того, можно обратиться к мобильному оператору. Обычно такие услуги называются «Черный список», «Антиспам» или «SMS-фильтр».