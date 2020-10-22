Даны советы по эксплуатации старых смартфонов

Москва, 22 октября. Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, рассказал, как можно использовать старый смартфон. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, выбрасывать старые смартфоны — значит наносить экологии вред. Вместо этого Мясоедов рекомендует продать гаджет.

«Самый очевидный вариант использования старого телефона — продать его с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника», — заявил специалист.

Кроме того, Мясоедов посоветовал использовать старый телефон, как резервный, или отдать устройство ребенку. Для не имеющего навыков обращения с дорогими гаджетами юного пользователя дешевая модель послужит тренировочным пособием.

В качестве альтернативного варианта специалист предложил приспособить старый телефон для творчества. Гаджет можно использовать для создания аксессуаров и подарочных тематических панно.

Ранее руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов объяснил, кто может следить за пользователем через камеру смартфона. По словам эксперта, в абсолютном большинстве случаев злоумышленники получают доступ к камере путем заражения гаджета вирусной программой. В результате устройство сможет делать фотографии без разрешения пользователя, а преступники получают материалы для шантажа.