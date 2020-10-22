Врач раскрыл всю правду о готовности больниц Украины к войне с COVID-19

Киев, 22 октября. Больницы Мариуполя плохо подготовлены к пандемии коронавируса, заявил врач Мариупольской городской больницы №1 Михаил Сорокин. На своей странице в Facebook он раскрыл всю правду о готовности Украине к войне с болезнью.

По его словам, у украинских властей было семь месяцев, чтобы подготовиться к пандемии. Однако вместо подготовки к войне со страшной болезнью «десятки миллионов гривен» были потрачены на фонтаны, бордюры и пирс, возмущенно пишет врач. При этом всем в больницах практически не закуплены кислородные концентраторы. По его словам, их стоимость составляет 26-35 тысяч гривен на двух пациентов. Более того, в больницах второй и третьей волн не проведены кислородные линии. Врач назвал полным абсурдом наличие коек для больных коронавирусом без кислородных линий.

«Дорогие мариупольцы! Вероятно, меня завтра либо отстрелят, либо уволят, но я больше молчать не могу!» — написал Сорокин.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира, в том числе Украину. На сегодняшний день в стране почти 325 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели более 137 тысяч пациентов, скончались свыше шести тысяч человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в стране сейчас хуже, чем когда-либо. Он спрогнозировал, что ситуация полностью выйдет из-под контроля, если украинцы и дальше будут игнорировать правила безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что жесткий карантин в стране будет введен, когда число случаев COVID-19 превысит 9,5 тысячи человек.