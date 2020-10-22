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Россиянам объяснили, когда надо менять резину на зимнюю

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Автоэксперт рассказал, когда надо менять резину на зимнюю

Москва, 21 октября. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, когда надо менять резину на зимнюю, передает агентство «Прайм».

Специалист отметил, что резину стоит менять, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 5-7 градусов. Такие рекомендации дают все производители шин.

«При этом не стоит забывать о том, что самые низкие температуры обычно характерны для вечернего, ночного и утреннего времени. Днем же асфальт может прогреваться до высоких температур, и зимние шины будут вести себя не так хорошо, как хотелось бы», — рассказал эксперт.

Васильев посоветовал учитывать вышеуказанный фактор и водить более спокойно и аккуратно.

Также эксперт рекомендует тщательно проверять состояние самих шин, чтобы лучше держаться на дороге.

«Безусловно, шины должны быть в нормальном состоянии: все шипы на месте, а остаточная высота протектора — не менее трех миллиметров, хотя для полноценной работы протектора лучше больше», — подытожил Васильев.

Ранее эксперты составили список самых ржавеющих автомобилей. Первое место в топ-5 самых ржавеющих авто занял УАЗ «Патриот». По словам экспертов, в российских условиях внедорожник быстро подвергается коррозии, иногда даже еще на конвейере. Третье место заняла LADA Granta с быстро ржавеющей подвеской.

Источник: Прайм
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