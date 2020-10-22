«Союз МС-16» совершил посадку в Казахстане после отстыковки от МКС

Москва, 22 октября. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» совершил посадку с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) на борту. Трансляция приземления велась на сайте Роскосмоса.

Аппарат совершил посадку юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. На Землю с МКС вернулись американский астронавт Крис Кэссиди и российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.

В Роскосмосе ранее сообщили, что эвакуация экипажа «Союз МС-16» с места посадки пройдет по сокращенному сценарию. Чтобы исключить возможность инфицирования международного экипажа, будет ограничена численность личного состава, присутствующего на посадочной площадке, и сокращено время проведения операции.

Космонавтов сразу после приземления осмотрят медики, после чего на вертолетах Ми-8 экипаж доставят на аэродром города Жезказган, откуда он отправится в Москву.