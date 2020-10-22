Украинец справил нужду на мемориал «Небесной сотни» в Киеве

Киев, 22 октября. Пьяный украинец осквернил мемориал «Небесной Сотни» в центре Киева. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Киевлянин справил нужду на установленные на улице Институтской возле Майдана Незалежности фотографии. На записи видно, что парень едва держался на ногах, сильно шатаясь из стороны в сторону. Во время инцидента на улице было много прохожих, однако мужчину никто не остановил.

«Может кто знает этого недобитка?» — поинтересовался опубликовавший запись пользователь.

Соответствующее видео появилось в соцсетях и вызвало бурную реакцию у пользователей. Они потребовали наказать мужчину за осквернение мемориала. Украинские националисты уже начали охоту на «героя» видео.

«Боюсь даже представить, что с ними будет, когда их найдут. А их найдут 100% и очень быстро», «Слов нет, паскудство, найти и наказать», «Охота открыта», «Кастрировать», — писали комментаторы.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины уточнило число погибших в ходе Евромайдана, по данным ведомства в результате столкновений на Майдане погибли 78 протестующих и 13 сотрудников правоохранительных органов. Пострадали 2,5 тысячи человек.

Согласно официальной статистике Минздрава Украины от 11 апреля 2014 года, «небесная сотня» включала 105 погибших, большая часть из них погибла во время столкновений на улице Институтской.