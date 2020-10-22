Названа болезнь, которая снижает риск заражения коронавирусом

Москва, 22 октября. Врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих назвала аллергию снижающей риск заражения коронавирусом болезнью. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам врача, страдающие аллергией люди подвержены вирусным заболеваниям в меньшей степени. Хотя недуг не дает гарантии от заражения.

«Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими заболеваниями аллергики болеют реже. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)», — пояснила Рыжих.

Аллерголог также отметила, что кашель и затрудненное дыхание могут указывать на, по меньшей мере, еще 25 заболеваний, кроме COVID-19.

Если симптомы повторяются из года в год, скорее всего, они являются проявлением обострившегося с наступлением осенних холодов аллергического заболевания. По словам специалиста, у людей с аллергией на пыльцу деревьев реакцию может вызвать опавшая листва и появившаяся в ней плесень. Также причиной аллергии могут стать пылевые клещи.

«С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма», — отметила Рыжих.

Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, аллерголог рекомендовал обратиться к специалисту.

Ранее столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за минувшие сутки в Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв заболевания в Москве достигло 6187.