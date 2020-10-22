Фотограф опубликовал эротичную фотосессию дочери Джонни Деппа

Москва, 22 октября. В Сети появились фотографии с откровенной фотосессии дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради. Эротичные снимки 21-летней Лили-Роуз Депп разместил в Instagram фотограф Уолкер Бантинг.

На опубликованных кадрах девушка предстала без одежды, прикрываясь одним полотенцем. На черно-белых кадрах молодая модель держится одной рукой за бельевую веревку, а другой скрывает оголенную грудь. Образ дочери голливудского актера был дополнен минималистичными серьгами и подвеской.

«Скучаю по любимому персонажу моих историй», — подписал снимки фотограф.

За сутки пост Бантинга набрал более 14,2 тыс. лайков и множество комментариев.

«Боже мой, принцесса никогда не устает быть такой чудесной, посмотрите на эти фото. Я влюбилась!» — пишет kyliemindfalls. «Ты так похожа на свою мать. Я ее поклонник с самого начала ее карьеры», — отмечает the_coco_family.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп после болезненного и скандального разрыва с актрисой Эмбер Херд нашел себе новую спутницу. По данным западных СМИ, голливудский актер начал отношения с 33-летней немецкой моделью Софи Херман.

В то же время, экс-супруга Деппа Эмбер Херд обвинила актера в организации ее травли в социальных сетях. По ее словам, Депп использовал фейковые страницы, чтобы испортить ее репутацию и разрушить ей жизнь.