Париж, 22 октября. Во Франции считают, что вице-премьер Украины Алексей Резников выдает фантазии за реальность, а планы Киева по реинтеграции Донбасса сочли абсурдом. Об этом со ссылкой на французское издание AGORA VOX сообщает портал «ПолитРоссия».

Автор публикации напомнил, что министр Украины по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал не воспринимать Минские соглашения в качестве способа переговоров, который принесет в Донбасс мир. Полпред Донецкой Народной Республики на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова заявила, что заявления Резникова бьют рекорды абсурда.

«Интервью, которое дал Алексей Резников, во многом является пропагандой, и надо признать, что Наталья Никонорова права, когда говорит, что слова украинского вице-премьера бьют рекорды абсурда. Потому что Резников выдает свои фантазии за реальность», — подчеркивает автор статьи.

Рассуждения украинского вице-премьера о Минских соглашениях и войне на востоке Украины напоминают «психический бред», сочли в издании.

Французский журналист также высказал мнение, что киевские власти устроили своему народу геноцид, в течение шести лет убивая проживающих на юго-востоке страны сограждан. Автор статьи напомнил, что на Украине не в первый раз «пытаются очернить» Минские соглашения, чтобы «сделать их не обязательными» для себя.

В заключении обозреватель подчеркнул, что украинскому руководству следует «спуститься с небес и перестать принимать свои фантазии за действительность», пока не случилась полномасштабная война.

Ранее Резников заявил, что для решения проблемы конфликта в Донбассе, нужны «новые альянсы», сообщает RT. В качестве альтернативы Минским соглашениям он предложил подписать Стокгольмские.