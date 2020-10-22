В ЛНР обвинили ВСУ в размещении военной техники вблизи жилых домов

Луганск, 22 октября. Украинское военное командование подвергает риску мирное население, размещая военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Согласно данным разведки ЛНР, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ в жилых районах населенного пункта Попасная размещена зенитная установка ЗУ-23, а также четыре МТ-Л.

Также Осадчий сообщил, что с целью недопущения обнаружения беспилотниками миссии ОБСЕ запрещенного вооружения в зонах ответственности Киева, украинская сторона применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 20-го отдельного батальона ВСУ.

«В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ в районе Станицы Луганской зафиксирована работа станции РЭБ «Буковель-АД», в результате чего подавлен сигнал беспилотного летательного аппарата миссии», — отмечает представитель Народной милиции ЛНР.

Жители Станично-Луганского района жалуются на перебои со связью, спровоцированные украинскими средствами РЭБ.

Ранее Яков Осадчий сообщал, что для проведения диверсий и провокаций в Донбасс прибыли представители украинского «Национального корпуса».