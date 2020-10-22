В США рассказали о роли России в возможном коллапсе доллара

Вашингтон, 22 октября. Действия России, КНР и их партнеров могут привести к коллапсу доллара США и появлению нового золотого стандарта. Об этом со ссылкой на заявления экс-советника американских спецслужб Джеймса Рикардса в Daily Reckoning сообщил портал «ПолитРоссия».

Специалист считает, что мир подошел к точке, когда должна быть изменена денежная система. Важную роль в этих процессах, по мнению Рикардса, должны сыграть Россия и Китай.

«Современной денежной системе почти 50 лет, поэтому миру уже давно пора создать новую. Золото должно вновь играть ведущую роль», — рассказал экс-советник спецслужб США.

Рикардс отметил, что у международных финансовых институтов остается несколько путей. В том числе они могут на свободной или строгой основе ввести в денежную систему золото.

По данным американского эксперта, тысячи метрических тонн золота Китай приобрел, не сообщая Всемирному совету по драгметаллу или МВФ. Фактические запасы правительства КНР и частных компаний намного превышают официальные показатели, заявляет эксперт.

«Покупка золота происходит путем тайных операций <…> Драгоценный металл течет в КНР так же, как до Бреттон-Вудса эти активы шли в США», — сообщил Рикардс.

В этих процессах важную роль играет Россия, которая значительно увеличила золотовалютные резервы и уменьшила внешний долг. Аналитик отметил, что в Москве не скрывают ставки на драгметалл. По мнению эксперта, благодаря этим маневрам российский рубль стал наиболее обеспеченной золотом валютой. Также освободиться от доминирования доллара США стремятся другие страны, включая членов неформального объединения БРИКС (Бразилию, Индию и ЮАР).

«Крах доллара уже начался, теперь возникает необходимость в новом денежном порядке», — предрек Рикардс.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с RT спрогнозировал укрепление рубля, назвав его перспективной валютой для иностранных инвесторов.