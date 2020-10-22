Глава Нацразведки США обвинил РФ и Иран во вмешательстве в выборы

Вашингтон, 22 октября. Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран якобы получили некоторые данные об американских избирателях и хотят влиять на выборы, передает ТАСС.

«Мы выявили двух иностранных игроков — Иран и Россию, которые предприняли специальные действия, чтобы повлиять на общественное мнение касательно наших выборов», — заявил Рэтклифф журналистам.

По его словам, Иран и Россия получили «некоторую информацию об избирателях». О какой информации идет речь, и какие «специальные действия» были предприняты странами, он не уточнил.

При этом глава Нацразведки подчеркнул, что США «не потерпят иностранного вмешательства в выборы».

«Мы продолжим работать со многими своими партнерами, чтобы пресекать [попытки], а также обеспечивать то, чтобы любой противник, пытающийся вмешиваться в демократические процессы, заплатил за это цену, чтобы были последствия», — подчеркнул он.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Сейчас в стране идет досрочное голосование.

Отметим, США с 2016 года обвиняют Россию во вмешательстве в выборные процессы в стране. После победы Дональда Трампа на выборах президента было организованно спецрасследование, целью которого было доказать «сговор» Трампа с Россией. Расследование вел спецпрокурор Роберт Мюллер почти два года. Оно стоило федеральному бюджету США 30 млн долларов. Дело закончилось полным провалом: Мюллеру не удалось найти никаких следов координации Трампа и Москвы.