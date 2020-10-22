Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

Москва, 22 октября. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность лекарства от COVID-19 и вакцины от коронавируса. Интервью с академиком публикует газета «Известия».

По словам Гинцбурга, рассматривать лекарства в качестве альтернативы вакцине неверно, так как они не смогут заменить прививки.

«Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — отметили академик.

Гинцбург считает, что на уровне лекарств против коронавируса ситуация может принципиально измениться после получения в виде лекарственного препарата против коронавируса моноклональных антител.

Директор центра им. Гамалеи ранее также сообщал, что ситуация с пандемией коронавируса в России станет управляемой в течение 10-12 месяцев благодаря массовой вакцинации. Он также подчеркнул, что уже через месяц количество выпускаемой вакцины увеличится до миллионов доз, в результате чего появится возможность вакцинировать почти 70% населения России в течение 9-12 месяцев.

О необходимости разворачивать вакцинацию против коронавируса по всей стране на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей также говорил президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире. Производить ее будут пять организаций: АО «Р-Фарм», завод «Биннофарм, АО «Генериум», «Биокад» и НИЦ им. Гамалеи.