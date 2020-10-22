ЦПВС зафиксировал 21 обстрел со стороны боевиков в Идлибе

Дамаск, 22 октября. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии продолжают фиксировать обстрелы со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 21 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН)», — сообщает Гринкевич.

ЦПВС призвал командиров незаконных бандформирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.

Несколько дней назад сообщалось, что ЦПВС зафиксировал 40 обстрелов со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.