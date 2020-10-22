Украиские националисты устроили очередные беспорядки в Киеве

Киев, 22 октября. Несколько сотен украинских националистов устроили беспорядки у здания Шевченковского районного суда в Киеве после решения о продлении мер пресечения троим подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает портал «ПолитНавигатор».

Радикалы требовали освободить Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко и прекратить «политические преследования» Яны Дугарь, которая находится под домашним арестом. Кроме того, участники акции жгли файеры и скандировали «Свободу политзаключенным», «Импичмент» и «Зелю геть».

«Ребята, вспомните четырнадцатый год. Вы будете здесь гореть, реально. В следующий раз будем бензином поливать. И сегодня еще ничего не закончится. Не выполняйте преступные приказы», — цитирует радикалов портал.

По факту беспорядков в МВД Украины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 343 «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя». Однако о задержанных не сообщается.

По данным РИА Новости, к району, где находятся госдачи президента страны Владимира Зеленского и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стянули несколько десятков полицейских и около сотни солдат Нацгвардии. Однако самих активистов собралось немного.

Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Машину, в салоне которой находился журналист, подорвали. Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что подозреваемые по делу об убийстве Шеремета задержаны. Фигурантами расследования стали музыкант, автор неофициального «гимна» украинских силовиков Андрей Антоненко, врач-волонтер Юлия Кузьменко, Инна и Владислав Грищенко.

Тем не менее следствие пока не установило организаторов убийства, сообщает со ссылкой на зачитавшего обвинительный акт прокурора RT. По данным гособвинения, «не установленные следствием лица» уговорили организованную группу «к совершению преступления» и сообщили исполнителям данные об автомобиле Шеремета и месте его проживания.