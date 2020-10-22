Климкин зовет на Украину «натовский сапог»

Киев, 22 октября. Украине необходимо выйти на новый уровень отношений с НАТО, чтобы перейти от совместных учений с натовскими странами до непосредственного расположения на территории страны военных баз. Об этом в интервью Роману Цымбалюку заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин прокомментировал появление вопроса о Будапештском меморандуме в анонсированном президентом Владимиром Зеленским опросе, который планируется провести во время выборов 25 октября. По словам экс-министра, это имело бы смысл, если бы США, Великобритания и другие западные страны начали «делать элементы инфраструктуры, военные базы и много чего другого» на территории Украины.

Цымбалюк уточнил у Климкина, правильно ли он понял, что говоря об инфраструктуре НАТО, экс-министр «зовет на Украину натовский сапог».

«Конечно, я всегда об этом говорил, — ответил Климкин. — Я всегда говорил, что Украина должна стать настоящим восточным флангом НАТО. Это не значит, что у нас будут с самого начала, условно завтра или послезавтра, классические НАТОвские базы».

Ранее появление вопроса о Будапештском меморандуме раскритиковал украинский общественный деятель, кандидат в мэры Киева Максим Гольдарб. По его мнению, это необходимо для легализации иностранных баз на территории Украины. Политик подчеркнул, что все это приведет «к той самой полномасштабной войне, о которой очень мечтают на Западе, о которой мечтают за океаном больше всего».