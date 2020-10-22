Петропавловск-Камчатский, 22 октября. На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Как сообщает Камчатский филиал ФИЦ «Единой геофизической службы РАН», он выбросил пепел на высоту около 10 тыс. метров над уровнем моря.

«Система сейсмического мониторинга Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН зафиксировала взрыв в 8.22 по камчатскому времени (23.22 21 октября по московскому), — отмечается в сообщении.

Согласно предварительным данным, высота выброса пепла составила 10 км. На данный момент вулкан частично закрыт облачностью, поэтому точная оценка масштаба извержения будет доступна после изучения данных со спутников.

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщали о возросшей активности самого высокого вулкана Евразии — Ключевской сопки на Камчатке. Тогда сейсмологи отмечали, что протяженность лавового потока достигла 1 км.