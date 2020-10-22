«Союз МС-16» успешно отстыковался от МКС и направляется к Земле

Москва, 22 октября. Пилотируемый корабль «Союз МС-16» отстыковался от Международной космической станции и направился к Земле, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На борту корабля находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. На борту МКС остались Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Посадка спускаемого аппарата запланирована в 5.54 по московскому времени.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что эвакуация экипажа корабля «Союз МС-16» с места посадки в Казахстане пройдет по сокращенному сценарию. Чтобы исключить возможность инфицирования международного экипажа, численность личного состава, присутствующего на посадочной площадке, и время проведения спасательной операции будет ограничено.

Сразу после приземления космонавтов осмотрят медики, после чего экипаж на вертолетах Ми-8 доставят на аэродром города Жезказган. Уже оттуда они отправятся в Москву.