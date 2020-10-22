Минобрнауки не будет расселять студентов из общежитий из-за коронавируса

Москва, 22 октября. Минобрнауки не планирует принимать централизованное решение о расселении студентов из общежитий в связи с пандемией коронавируса. Об этом в интервью газете «Известия» заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«У нас более 800 тыс. студентов в общежитиях по всей России. Все эти места заняты. Под обсерваторы сегодня зарезервировано 25 тыс. мест, из них более 80% свободны. Централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется. Все решения сегодня принимаются исходя из ситуации в конкретной местности, конкретном регионе», — подчеркнул министр.

Фальков пояснил, что делать это следует только на уровне факультетов и университетов. Также министр отметил, что на дистанционный формат обучения в настоящее время переведены 40% студентов.

Кроме того, Фальков сообщил, что несколько корпусов в МГТУ имени Баумана закрыты из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. По словам министра, руководство университета пообещало устранить их в кратчайшие сроки. Эти корпуса могут быть открыты через три дня.

В сентябре Валерий Фальков заявлял, что дистанционное образование не может заменить традиционное. Министр отметил, что более миллиона дисциплин было переведено на дистанционку в 2020 году. По его словам, также стало заметно больше работы преподавателей со студентами.