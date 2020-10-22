Гражданину РФ предъявили в США обвинения в контрабанде техники

Москва, 22 октября. Генконсульство России в Нью-Йорке получило уведомление от американских властей о задержании россиянина по обвинению в сговоре для незаконного экспорта электроники, сообщается в микроблоге диппредставительства в Twitter.

19 октября Минюст США сообщил, что десять человек обвиняются в преступном сговоре с целью незаконного экспорта из США рейсами российской авиакомпании «Аэрофлот» электронной техники Apple на сумму в 50 млн долларов.

В среду российским дипломатам сообщили «о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники». Имя задержанного гражданина РФ не называется.

Во вторник в «Аэрофлоте» сообщили, что среди подозреваемых в контрабанде электроники, нет действующих или бывших сотрудников компании. В авиакомпании добавили, что любые попытки трансграничных правонарушений пресекаются «Аэрофлотом».