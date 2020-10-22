Седокова в золотом корсете напомнила поклонникам стаканчик мороженого

Москва, 22 октября. Певица Анна Седокова вместе с мужем Янисом Тиммой посетила спектакль «Бесы» в Барвихе, облачившись в черные брюки клеш и корсет, подчеркнувший выдающиеся формы звезды. Однако поклонникам костюм артистки показался скорее забавным, чем сексуальным.

В Барвихе состоялась премьера театральной постановки «Бесы» Константина Богомолова. На красной дорожке появились Марина Зудина, Николай Басков, Екатерина Варнава и другие звезды. Седокова пришла на премьеру вместе с новым супругом.

Певица надела золотой корсет и черные брюки клеш. Волосы звезда собрала в пучок и сделала вечерний макияж.

Одни фанаты восхитились нарядом Седоковой, другие же посчитали его забавны.

«Дыньки в корзинке», — комментирует наряд Седоковой пользователь spes_land в Instagram-аккаунте grachfashion.

«Ну, прям как два шарика мороженого в стаканчике», — добавил floart_gg.

Ранее бывший телохранитель группы «Виа Гра» Сергей раскрыл секреты Седоковой. По его словам, девушка больше всех в группе любила знакомиться с состоятельными мужчинами и вела себя как «охотница», в поисках знакомства с «богатыми дядечками». Сергей добавил, что, по сравнению с другими экс-участницами «Виа Гры», Седокова вела себя развязнее всех.