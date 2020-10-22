В США отказались освободить «похитившую» своих детей россиянку Осипову

Вашингтон, 22 октября. Американский судья Эрик Мелгрен вновь отказался освободить россиянку Богдану Осипову, которую ранее приговорил к семи годам за похищение собственного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционный суд снял с россиянки обвинения в вымогательстве. Самого Мелгрена в инстанции раскритиковали за чрезмерно жесткую трактовку обвинения. Кроме того, женщина уже отсидела больше максимального срока за «похищение». Однако Мелгрен отказался освободить россиянку, хотя даже прокуроры ходатайствовали об этом.

Апелляционный суд потребовал вынести новый приговор. Но судья Мелгрен настаивает, чтобы женщину доставили к нему в штат под стражей, что на неопределенный срок продлит заключение Осиповой. Заочный приговор россиянке его не устраивает.

«Обвиняемая заявила в своем ходатайстве, что просит немедленно освободить ее из ведения Бюро тюрем, чтобы она отправилась на карантин в доме своего отчима в Куинсе в Нью-Йорке в ожидании повторного приговора по преступному эпизоду номер один — международное похищение ребенка родителем... Она ничего не сказала о добровольном возвращении в Канзас для повторного приговора», — отметил в своем распоряжении судья Мелгрен.

Ранее суд города Уичито (штат Канзас) приговорил Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинениям в «вымогательстве», похищении и вывозе собственных детей за пределы страны.

Богдана Осипова имеет гражданства России и США. У нее трое несовершеннолетних детей. По версии американских властей, Осипова в 2014 году, будучи беременной, вывезла в Россию старшую дочь, не согласовав отъезд с мужем, бывшим американским военнослужащим Брайаном Мобли, с которым к тому времени был начат бракоразводный процесс.

Младшая дочь Осиповой родилась на территории России, до завершения бракоразводного процессаа. Американский суд постановил, что с отцом должны жить оба ребенка Мобли. Девочки остались в РФ по решению российского суда, их отцу назначена выплата алиментов.

Осипова взята под стражу сотрудниками ФБР в сентябре 2017 года, когда приехала в Уичито для решения вопроса опеки. Основанием для ареста послужил иск Мобли. Дочки Осиповой и Мобли остаются под опекой тети россиянки на территории России.