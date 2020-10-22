Пушилин обсудил с работниками здравоохранения ситуацию с COVID-19 в ДНР

Донецк, 22 октября. Глава ДНР Денис Пушилин провел совещание с руководителями медицинских учреждений на фоне пандемии коронавируса. Стенограмма заседания была опубликована на сайте главы республики.

Как отмечает и. о. главы Минздрава ДНР Александр Оприщенко, на данный момент в республике развернуто 2274 койки для пациентов с коронавирусом, а также 344 койки с кислородной поддержкой.

«Находится на лечении 2150 человек с пневмониями, из них 381 человек – пациенты, получающие кислородную поддержку», – сообщил и. о. министра здравоохранения.

Также в ходе совещания было отмечено, что восемь родильных домов ДНР были перепрофилированы для нужд пациентов с COVID-19.

Ранее Денис Пушилин в беседе с корреспондентом ФАН заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен подать в отставку из-за нежелания закончить конфликт в Донбассе.