Личная драма Давы и Бузовой воплотилась в треке «Удали все фото с IPhone»

Москва, 22 октября. Поклонники российской певицы, телеведущей Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна вновь заподозрили, что звездная пара могла расстаться, передает «СтарХит».

Поводом для новых слухов стала видеозапись, опубликованная в одной из социальных сетей Манукяна. На кадрах можно увидеть, как музыкант, находясь в машине, поет новую грустную песню. Фанаты предположили, что это музыкальное произведение может быть творческим воплощением личной драмы Давы и Бузовой.

Новый романтический трек рэпера Давы посвящен теме несчастной любви, что, в свою очередь, может быть отражением настроения музыканта, который переживает тяжелые моменты в своей жизни. Подписчики выразили уверенность, что музыкальная композиция посвящена возлюбленной Манукяна — Ольге Бузовой.

Песня Давы встревожила фанатов — они сделали предположение, что рэпер все-таки расстался с Бузовой после длительного романа. Однако сам Манукян не отвечает на вопросы о личной жизни и не комментирует слухи о возможных проблемах.

«Неужели вы все-таки расстанетесь? Вы же такая невероятная пара»; «Очень грустная песня. Надеюсь, у вас с Олей все будет нормально»; «Как жаль слышать от вас такие грустные строчки. Не сдавайтесь, у всех случаются кризисы», — пишут подписчики в комментариях под видео.

Ранее СМИ сообщили, что фанаты Ольги Бузовой раскритиковали поведение певицы на концерте в Череповце. Они обратили внимание, что ее выступление больше походит на «припадки одержимых».