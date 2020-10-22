Военнослужащие РФ провели три гуманитарные акции в Сирии

Дамаск, 22 октября. Российские военнослужащие провели три гуманитарные акции в Сирии. Об этом сообщает замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Проведено три гуманитарные акции в населенных пунктах Тадмор и Буэйдо провинции Хомс, Барза провинции Дамаск, в ходе которых населению выдано 1320 продовольственных наборов общим весом 8 тонн», — сообщил Гринкевич.

Отмечается, что российские военные провели 2601 гуманитарную акцию в Сирии. Общий вес гумпомощи превышает 4440 тонн.

Днем ранее сообщалось, что военнослужащие РФ раздали гуманитарную помощь в сирийской Хасаке и Дэйр-эз-Зоре.