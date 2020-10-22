Машиностроительный завод в Курганской области продают на Avito

Курган, 22 октября. Шадринский машиностроительный завод, расположенный в Курганской области, выставили на продажу на сайте объявлений Avito. Как сообщает URA.RU, стоимость предприятия оценили в 100 млн рублей.

«Продажа. ООО ПКП ШМЗ», — говорится в объявлении.

Продавец назначил стоимость предприятия, чья площадь составляет 21 889 квадратных метров, 100 млн рублей. Продавцом указана некая Эльвира, зарегистрированная на сайте как частное лицо.

Издание отмечает, что по указанному в объявлении номеру дозвониться не удалось, никто не берет трубку. Номер директора завода Рустема Протасова, указанный на официальном сайте завода, также не отвечает.

В прошлом году руководство ШМЗ стало фигурантами уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. Предприятие задолжало своим работникам более 200 тыс. рублей. За год до этого завод сменил владельца.

В соцсетях пользователи предположили, что объявление могли опубликовать сотрудники завода, чтобы насолить руководству предприятия.